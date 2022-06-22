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اسرائيل تقترب من إجراء انتخابات بعد التصويت على حل الكنيست

منذ 4 دقائق
آخر تحديث: 22 - يونيو - 2022 1:56 مساءً
الكنيست الاسرائيلي

الكنيست الاسرائيلي

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تستعد إسرائيل الى إجراء خامس انتخابات في أقل من أربع سنوات، بعدما وافق المشرعون بصورة أولية على حل البرلمان (الكنيست)، في مشهد سياسي تهيمن عليه بالفعل عودة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو.

وصوّت الكنيست على الحل في قراءة أولية لمشروع قانون من المتوقع أن يتم الانتهاء منه الأسبوع المقبل، وبعد ذلك سيتولى وزير الخارجية يائير لابيد رئاسة الحكومة المؤقتة خلفا لرئيس الوزراء نفتالي بينيت.

وكان لابيد قد أنهى بالاشتراك مع بينيت فترة حكم نتنياهو القياسية العام الماضي بتشكيل تحالف سياسي نادر من نوعه بين اليمينيين والليبراليين والأحزاب العربية. ووصف لابيد الانتخابات المقبلة بأنها معركة بين المعتدلين والمتطرفين الذين يرعاهم نتنياهو.

الى ذلك، شعر نتنياهو، زعيم المعارضة في الوقت الحالي، بالارتياح لخطوة بينيت ولابيد لحل ما وصفها بأنها أسوأ حكومة في تاريخ إسرائيل على أمل أن يحطم رقمه القياسي ويفوز بفترة ولاية سادسة.

وتوقعت نتائج أربعة استطلاعات رأي نشرت الثلاثاء 21 حزيران، أن يتصدر حزب ليكود الذي يتزعمه نتنياهو والأحزاب القومية والدينية المتحالفة معه الانتخابات، لكن دون الحصول على أغلبية حاكمة في الكنيست الإسرائيلي الذي يتألف من 120 مقعدا.

هذا وتعهد الخصوم في تيارات اليسار والوسط بمنع عودة السلطة لنتنياهو الذي تجري محاكمته باتهامات فساد ينفيها عن نفسه.

    المصدر :
  • رويترز

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