الثلاثاء 27 ذو الحجة 1443 ﻫ - 26 يوليو 2022 |
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اسرائيل تكشف عن تفاصيل واقعة صواريخ من طراز "إس 300"

منذ 39 دقيقة
صواريخ من طراز "إس 300"

صواريخ من طراز "إس 300"

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كشف وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، عن إطلاق بطارية صواريخ من طراز “إس 300” النار على طائرات سلاح الجو الإسرائيلي في سوريا في مايو الماضي.

وذكر غانتس، خلال مقابلة تلفزيونية، أن إطلاق الصاروخ حدث مرة واحدة، مضيفا “عندما أُطلق الصاروخ، كانت الطائرات الإسرائيلية تبتعد بالفعل عن المنطقة”.

وأشار إلى أن “الصواريخ لم تشكل تهديدا للمقاتلات الإسرائيلية”، مبرزا أن “الوضع في المنطقة مستقر حاليا”.

ولم يقدم غانتس مزيدا من التفاصيل بشأن الحادثة.

وجاء الكشف عن هذه الواقعة وسط حالة من التوتر بين إسرائيل وروسيا بسبب إدانة تل أبيب للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا واتخاذ موسكو إجراءات تدقيق ضد عمل الوكالة اليهودية في روسيا.

يشار إلى أنه ثمّة اتفاق بين إسرائيل وروسيا على التنسيق العسكري في سوريا، لتجنب وقوع احتكاكات بين الجيشين.

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