الجمعة 11 شعبان 1444 ﻫ - 3 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اسعار الذهب تتجه نحو تسجيل أكبر زيادة أسبوعية

منذ 13 دقيقة
الذهب

الذهب

A A A
طباعة المقال

ارتفعت أسعار الذهب الجمعة متجهة فيما يبدو لتسجيل أكبر زيادة أسبوعية منذ منتصف يناير\كانون الثاني مع تراجع الدولار بينما يقيّم المتعاملون احتمالات أن يواصل مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1839.39 دولار للأوقية “الأونصة” مرتفعا نحو 1.6 بالمئة خلال الأسبوع حتى الآن، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1844.80 دولار.

ويؤدي رفع أسعار الفائدة بهدف كبح التضخم إلى عزوف المستثمرين عن ضخ أموال في الأصول التي لا تدر عائدا مثل الذهب. ونزل مؤشر الدولار 0.2 بالمئة متجها لتسجيل أول خسارة أسبوعية منذ يناير\كانون الثاني، مما يجعل المعدن الأصفر أقل تكلفة بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وزادت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 21 دولارا للأوقية وصعد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 963.90 دولار وارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة مسجلا 1454.99 دولار.

ومن المنتظر أن تسجل المعادن الثلاثة مكاسب أسبوعية، لا سيما البلاتين الذي يتجه لتسجيل أفضل أسبوعي منذ نوفمبر\تشرين الثاني.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

آثار الزلزال المدمر في كهرمان مرعش
زلزال تركيا - سوريا
هزة جديد تضرب كهرمان مرعش المنكوبة
علم تركيا
تحالف المعارضة التركي سيعلن عن مرشحه للانتخابات الاثنين
من احد السجون الايرانية
إنتفاضة إيران
هتافات تصدح في ايران: "الموت للدولة التي تقتل الفتيات"

الأكثر قراءة

الخبير الهولندي فرانك هوغربيتس
منصّة تفضح خبير الزلازل الهولندي.. هكذا احتال على الناس!
العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
العالم الهولندي يردّ على تساؤلات حول إمكانيّة وقوع زلزال في لبنان.. ماذا قال؟
الخبير الهولندي فرانك هوغربيتس
زلزال تركيا - سوريا
العالم الهولندي يثير الجدل مجدداً.. هزة جديدة وقوية خلال ايام