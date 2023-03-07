اسعار الذهب تتراجع قبيل شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي

تراجعت أسعار الذهب الثلاثاء وسط ترقب المستثمرين شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول أمام الكونغرس في وقت لاحق اليوم لاستقاء مؤشرات حول المسار المستقبلي لرفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1843.25 دولار للأوقية (الأونصة)، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1848.40 دولار.

تراجعت الأسعار عن أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوعين عند 1858.19 دولار أمس الاثنين، لكن التراجع‭‭ ‬‬لا يزال محدودا.

وصعد مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، مما جعل المعدن أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من خارج الولايات المتحدة.

من المقرر أن يدلي باول بشهادته نصف السنوية أمام الكونغرس اليوم وغدا، كما يصدر تقرير الوظائف الأمريكية لشهر فبراير\شباط الجمعة.

وقال هان تان كبير محللي الأسواق في إكسينيتي إن مسار الذهب نحو زيادة مكاسبه سيتأثر بشدة هذا الأسبوع بالمؤشرات المحتملة حول السياسة النقدية من شهادة باول وتقرير الوظائف الأمريكية القادم.

وأضاف أنه إذا أظهرت بيانات الوظائف الجمعة مرونة كبيرة في سوق العمل الأمريكية، فمن شأن ذلك تمهيد الطريق لمزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وقد يطيح بالمكاسب التي حققها الذهب منذ بداية الشهر.

وعلى الرغم من أن اقتناء الذهب أحد الوسائل المعروفة للتحوط من التضخم، فإن أسعار الفائدة المرتفعة تؤثر على الإقبال على شراء المعدن لأنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لاقتناء أصول لا تدر عائدا مثل الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3 بالمئة في التعاملات الفورية لتصل إلى 20.97 دولار، فيما انخفض البلاتين 0.9 بالمئة إلى 967.54 دولار، وتراجع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1430.82 دولار.