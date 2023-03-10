الجمعة 18 شعبان 1444 ﻫ - 10 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اسعار الذهب تنخفض مع ترقب المستثمرين لبيانات الأجور

منذ 40 دقيقة
الذهب

الذهب

A A A
طباعة المقال

انخفضت أسعار الذهب الجمعة مع ترقب المستثمرين لبيانات الأجور في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة المتوقع إعلانها اليوم لتقييم المسار المحتمل لرفع الفائدة في المركزي الأمريكي.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1828.90 دولار للأوقية (الأونصة)، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1832.90 دولار للأوقية.

وحذر جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع من رفع أكبر وربما أسرع للفائدة للسيطرة على التضخم المرتفع.

ويثبط رفع أسعار الفائدة للسيطرة على ارتفاع التضخم الاستثمارات في الذهب الذي لا يدر فائدة.

كما يتجه مؤشر الدولار صوب مكاسب أسبوعية، الأمر الذي يجعل المعدن النفيس أعلى ثمنا لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للعملات النفيسة الأخرى نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 19.95 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين واحدا بالمئة إلى 935.05 دولار للأوقية. وتراجع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1380.89 دولار للأوقية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الرئيس فلاديمير بوتين
بوتين يهنئ الرئيس الصيني على فوزه بفترة رئاسية ثالثة
رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين
رئيس الوزراء الماليزي السابق يواجه سلسلة اتهامات جديدة
تقلبات في أسعار النفط
تغير طفيف في أسعار النفط

الأكثر قراءة

طوني نمر
بالخرائط.. نمر يكشف واقع "التركيبات الجيولوجية" في لبنان
مطار رفيق الحريري الدولي
بالفيديو.. طائرة مدنيّة تنجو من كارثة قبل هبوطها في مطار بيروت
العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
بعد تعرّضه للانتقادات.. ردّ "لاذع" من الخبير الهولنديّ على مهندس من "ناسا"