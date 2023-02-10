اسعار النفط تتراجع ولكن تتجه نحو مكاسب اسبوعية

تراجعت أسعار النفط في المعاملات المبكرة الجمعة، لكنها تتجه نحو تسجيل مكاسب سياسية مع استمرار تأرجح السوق بين مخاوف من ركود في الولايات المتحدة وآمال تعافي الطلب القوي على الوقود في الصين، أكبر مستورد عالمي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 84.22 دولار للبرميل، ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 35 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 77.71 دولار للبرميل.

ويرجع انخفاض الأسعار لأسباب منها تقرير أمس الخميس 9\2\2023 كشف أن عدد طلبات إعانة البطالة الأمريكية زاد أكثر من المتوقع في الأسبوع الماضي، الأمر الذي أثار مخاوف من حدوث ركود.

كما أثارت أحدث بيانات للمخزونات الأمريكية مخاوف من تباطؤ في أكبر اقتصاد عالمي، إذ قفزت المخزونات إلى أعلى مستوى منذ يونيو\حزيران 2021.

لكن خامي برنت وغرب تكساس الوسيط قفزا بأكثر من خمسة بالمئة هذا الأسبوع، وعوضا معظم خسائر الأسبوع الماضي مع انحسار المخاوف المرتبطة برفع حاد للفائدة الأمريكية مستقبلا.