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اسعار النفط تستقر وتوقعات وكالة الطاقة بنمو الطلب هذا العام

منذ 7 دقائق
آخر تحديث: 11 - أغسطس - 2022 12:44 مساءً
أسواق النفط تشهد ازمة عالمية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا

أسواق النفط تشهد ازمة عالمية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا

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استقرت أسعار النفط الخميس بعد أن رفعت وكالة الطاقة الدولية، توقعاتها لنمو الطلب على الخام هذا العام إذ دفع صعود أسعار الغاز بعض المستهلكين إلى التحول إلى النفط.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت سبعة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 97.33 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسعة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 91.84 دولار للبرميل.

وقالت وكالة الطاقة الدولية التي تتخذ من باريس مقرا لها في تقريرها الشهري عن النفط، الذي رفعت فيه توقعاتها للطلب في 2022 بمقدار 380 ألف برميل يوميا “ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء إلى مستويات قياسية جديدة، مما حفز التحول من الغاز إلى النفط في بعض البلدان”.

ومع ذلك أدى ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية الأسبوع الماضي واستئناف تدفقات الخام في خط أنابيب يزود وسط أوروبا إلى الحد من مكاسب الأسعار.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت 5.5 مليون برميل في الأسبوع الأخير وهو ما يزيد كثيرا عن توقعات بزيادة قدرها 73 ألف برميل.

    المصدر :
  • رويترز

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