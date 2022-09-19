الأثنين 23 صفر 1444 ﻫ - 19 سبتمبر 2022 |
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اسقاط تهم الارهاب عن رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان

منذ 10 دقائق
عمران خان

عمران خان

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قال محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، إن محكمة عليا في البلاد قضت بإسقاط تهم الإرهاب عن موكله.

وأبلغ المحامي فيصل تشاودهري رويترز أن المحكمة قالت إن المزاعم بأن خان أساء لرجال شرطة وقضاء لا ترقى لمستوى توجيه اتهامات بالترهيب.

وترتبط الاتهامات بخطاب ألقاه خان ويقال إنه هدد فيه رجالا من الشرطة والقضاء.

وكان قد أفاد مسؤولون في حزب رئيس الوزراء الباكستاني السابق “عمران خان” بأنّ المئات من أنصاره تجمعوا أمام منزله الواقع على قمة تل في العاصمة إسلام اباد، متعهدين بمنع اعتقاله بتهم مكافحة الإرهاب.

يأتي هذا في أعقاب دعوى رفعتها الشرطة على خان، لتهديده مسؤولين حكوميين في خطاب عام بشأن مزاعم تعذيب الشرطة لأحد مساعديه الذي يواجه اتهامات بالتحريض على التمرد في الجيش صاحب النفوذ الكبير في البلاد.

    المصدر :
  • وكالات

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