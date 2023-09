اسم العالم الهولندي إلى الواجهة مجددًا.. هل تنبّأ بزلزال المغرب؟

تزامنًا مع الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب فجر اليوم السبت، عاود اسم عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس في الظهور مجددًا، وسط تساؤلات إن كان قد تنبأ بهذه الهزة قبل حدوثها.

فمنذ أيام قليلة، غرّد العالم الهولندي المثير للجدل على حسابه في “إكس” (تويتر سابقًا) قائلًا: “اليوم يتقارب اقترانان كوكبيان مع عطارد والزهرة مع اقترانين قمريين مع المشتري وأورانوس. وفي 6 سبتمبر (أيلول)، حدث تقارب آخر مع عطارد والزهرة. أتوقع مجموعة من الهزات القوية قريبًا. 5 إلى 7 سبتمبر”.

Today two planetary #conjunctions with #Mercury and #Venus converge with two #lunar conjunctions with #Jupiter and #Uranus. On 6 Sep another convergence with Mercury and Venus occurs. I expect a clustering of stronger tremors from approx. 5 to 7 Sep. pic.twitter.com/3MPWLdPbhx

— Frank Hoogerbeets (@hogrbe) September 4, 2023