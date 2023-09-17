اشتباكات السودان تتواصل.. وحريق يلتهم برجًا شاهقًا في الخرطوم

تجددت الاشتباكات والقصف المدفعي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أم درمان، اليوم الأحد، في وقت تتواصل المعارك في القيادة العامة في الخرطوم وحي المربعات، على وقع اشتعال النيران في مبنى مكون من 18 طابقًا في وسط العاصمة السودانية.

فقد اشتعلت النيران في برج شركة النيل الكبرى للنفط وسط الخرطوم، فجر الأحد، خلال اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بحسب وسائل إعلام سودانية.

ومن غير الواضح كيف اندلع الحريق أو ما إذا كان أي شخص قد قُتل أم لا، فيما غطت سحب من الدخان الداكن التي تصاعدت من البرج المحترق ذي الألواح الزجاجية، سماء الخرطوم، مع الإشارة إلى أنّه أحد أطول المباني في العاصمة.

ويشهد السودان أعمال عنف منذ منتصف أبريل/نيسان، عندما اندلعت التوترات بين جيش البلاد، بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، وتحولت إلى قتال مفتوح.

هذا وأدى الصراع إلى مقتل أكثر من 4000 شخص، وفقًا لأرقام أغسطس/ آب الصادرة عن الأمم المتحدة، فيما من المؤكد أن العدد الحقيقي أعلى بكثير، كما يقول أطباء وناشطون.