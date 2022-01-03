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اشتباكات بين حركة طالبان وحرس حدود تركمانستان

3 - يناير - 2022
وحدات في قوات حركة "طالبان" الأفغانية - أرشيف

وحدات في قوات حركة "طالبان" الأفغانية - أرشيف

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أفادت وسائل إعلام أفغانية بأن اشتباكات مسلحة وقعت بين مسلحي حركة طالبان وحرس الحدود التركماني على حدود البلدين.

ونقلت صحيفة “Hasht-e subh” الأفغانية عن رئيس دائرة الإعلام والثقافة في إقليم شمال أفغانستان خليل بلخي، قوله، إن “حرس الحدود التركماني قتلوا مدنيا وضربوا آخر قبل 3 أيام، وردا على تصرفاتهم أثناء التحقيق في الحادث، أطلق مقاتلو طالبان أعيرة نارية”.

وأشارت الصحيفة، إلى أن “تبادلا لإطلاق النار وقع بين حرس الحدود التركماني ومقاتلي طالبان صباح الاثنين في منطقة حباب بإقليم جوزجان”، ولم ترد تفاصيل أخرى عن الحادث.

ووقعت حوادث مماثلة في ديسمبر الماضي، تورط فيها مسلحون من طالبان على الحدود الأفغانية الإيرانية، والأفغانية الباكستانية.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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