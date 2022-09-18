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اشتباكات بين قوات تركية ومسلحين على الحدود السورية

منذ 4 دقائق
الجيش التركي- أرشيفية

الجيش التركي- أرشيفية

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قالت وزارة الدفاع التركية إن مسلحين شنوا هجوما بقاذفة صواريخ على موقع عسكري تركي قرب الحدود السورية، الأحد، مما أسفر عن مقتل جندي وإصابة آخر.

ولم تحدد الوزارة هوية المسلحين، لكن القوات التركية تخوض صراعا في المنطقة مع وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تعتبرها أنقرة جماعة إرهابية والتي تعد في الوقت نفسه مكونا أساسيا في قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة.

وقالت الوزارة إن القوات التركية ردت بعد تعرض موقع في سروج بإقليم شانلي أورفا لهجوم.

وأضافت في بيان أنه “تم تحديد أهداف في المنطقة وإطلاق النار عليها على الفور، وتحييد 12 إرهابيا بحسب للمعلومات الأولية”. وعادة ما يعني مصطلح التحييد أنه تم قتلهم.

وذكرت الوزارة أن العمليات مستمرة في المنطقة.

    المصدر :
  • رويترز

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