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اشتباكات بين مستوطنيين وفلسطينيين في حوارة

منذ ساعتين
هجمات اسرائيلية على حوارة

هجمات اسرائيلية على حوارة

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اشتبك مستوطنون إسرائيليون مع فلسطينيين الليلة الماضية بالقرب من بلدة حوارة بالضفة الغربية التي شهدت الأسبوع الماضي أحداث عنف من عشرات المستوطنين ردا على مقتل شقيقين إسرائيليين.

وصارت حوارة، وهي قرية فلسطينية بالقرب من نقطة تفتيش رئيسية على أحد الطرق، أحدث بؤرة للتوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين في ظل العنف المتفاقم في الضفة الغربية المحتلة منذ شهور.

وفرقت قوات الجيش الإسرائيلي وشرطة الحدود حشودا قال الجيش إنها كانت تشارك في “عدد من أحداث الشغب العنيفة” بالقرب من حوارة ليلة أمس الاثنين.

وأظهرت مقاطع مصورة جرى نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الشبان يرتدون ملابس سوداء يهاجمون سيارة أحد الفلسطينيين قبل أن يتمكن سائقها من الفرار.

وأظهرت لقطات أخرى جنودا إسرائيليين يرقصون مع مستوطنين يهود في البلدة احتفالا بما يُسمى عيد المساخر اليهودي بينما يُسمع صوت يقول بالعبرية “حوارة تم غزوها يا سادة!”.

وجدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الليلة الماضية دعواته للجانبين لتهدئة التوتر في الضفة الغربية حيث قتلت القوات الإسرائيلية هذا العام أكثر من 65 فلسطينيا، من بينهم نشطاء مسلحون ومدنيون.

وقتل فلسطينيون خلال نفس الفترة 13 إسرائيليا وامرأة أوكرانية في سلسلة من الهجمات غير المنسقة على ما يبدو نفذها أفراد.

(شارك في التغطية الصحفية دان وليامز – إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)

    المصدر :
  • رويترز

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