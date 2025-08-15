اشتباكات جديدة تهز طرابلس رغم الهدنة بين الأطراف المسلحة

أفراد من اللواء 444 التابع للجيش الليبي، وهي وحدة تخدم حكومة الوحدة الوطنية ورئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، يقفون للحراسة في طرابلس، ليبيا، 13 مايو/أيار 2025. رويترز

تجدّدت، ليل الخميس على الجمعة، الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس بين مجموعات أمنية مسلّحة.

وأفادت مصادر للعربية/الحدث بتسجيل خرق للهدنة في طرابلس، إثر اندلاع اشتباكات بين القوات الموالية لرئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة وقوات جهاز الردع، قرب القاطع “ب” لجامعة طرابلس في منطقة الفرناج.

كما أوضحت المصادر أن عناصر من اللواء 444 قتال الموالي للدبيبة تبادلوا إطلاق النار مع عناصر من جهاز الردع والشرطة القضائية، ما تسبب في توتر أمني بالمنطقة.

وقف الاشتباكات

إلا أن قوة فض النزاع تدخلت وتمركزت في موقع وسط الطرفين لفرض وقف لإطلاق النار ومنع تجدد الاشتباكات.

أتى هذا الحادث في ظل الهدنة المعلنة بين الأطراف المسلحة في طرابلس، ووسط مخاوف من تصاعد التوتر مجدداً إذا ما فشلت جهود تثبيت الاستقرار.

كما جاء بعدما أعلن الدبيبة في يونيو الماضي عن اتفاقه مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، على إخلاء العاصمة من المظاهر المسلّحة، من أجل إنهاء الفوضى الأمنية وبسط سيطرة الدولة.

وكانت العاصمة الليبية شهدت في مايو الماضي، مواجهات مسلّحة عنيفة أعقبت مقتل عبد الغني الككلي رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي، وهي الخطوة التي تسبّبت في تصاعد الغضب الشعبي، حيث وجهت اتهامات لحكومة الدبيبة بإثارة الفوضى وإشعال الحرب في طرابلس وتقوية الميليشيات المسلحة.