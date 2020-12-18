اشتباكات على طريق “M4” شمال سوريا بين مقاتلين مدعومين من تركيا وقوات كردية

شن مقاتلون سوريون مدعومون من تركيا هجمات اليوم على قوات كردية قرب مدينة عين عيسى في شمال سوريا حيث تقوم قوات روسية وتركية بدوريات مشتركة على طريق سريع رئيسي.

وتقع عين عيسى، حيث اندلعت الاشتباكات أثناء الليل، على طول الطريق السريع إم 4 الذي يربط بين المدن السورية الرئيسية وتتم عادة عليه الدوريات الروسية التركية.

وقال مصدر بالمعارضة المسلحة في الجيش الوطني المدعوم من تركيا إن الفصيل استولى على بعض الأراضي الزراعية بعد شن هجوم على مشارف المدينة.

وأعلن قائد من قوات سوريا الديمقراطية لوسائل إعلام كردية محلية أن القصف أصاب أجزاء من المدينة والطريق السريع لكن قواته أحبطت الهجوم.

ويوجد في عين عيسى، شرقي نهر الفرات، مخيم كبير للنازحين حيث احتجزت قوات سوريا الديمقراطية عائلات مقاتلي الدولة الإسلامية، بمن فيهم الأجانب.