الأربعاء 21 صفر 1445 ﻫ - 6 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اشتباكات عنيفة في أم درمان.. وموجة نزوح جديدة في الداخل

منذ 51 دقيقة
اشتباكات في أم درمان

اشتباكات في أم درمان

A A A
طباعة المقال

الصراع المستمر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يحتدم مجدداً داخل العاصمة الخرطوم، وسط قتال دامي منذ أشهر، وفي آخر التطورات شهدت أم درمان اشتباكات عنيفة خلال الساعات الماضية بين الجانبين، فيما ارتفعت عمليات النزوح لأغداد كبيرة بسبب شدة المعارك.

وكانت وتيرة القتال تصاعدت، أمس الثلاثاء 5\9\2023 أيضا، على جبهات رئيسية في مدن العاصمة الثلاث، وشمل سلاح المدرعات جنوب الخرطوم، وسلاح المهندسين جنوب أم درمان.

فيما أكد شهود عيان أن قوات الدعم السريع عاودت صباح أمس الثلاثاء 5\9\2023، الهجوم على منطقة سلاح المدرعات من الجهة الجنوبية الغربية.

وتصاعدت وتيرة المعارك بين القوتين العسكريتين منذ مطلع أغسطس الماضي، في وسط مدينة أم درمان بهدف السيطرة على جسر شمبات الحيوي الذي تستخدمه الدعم السريع كخط إمداد لقواتها والتحرك عبر مدن العاصمة الثلاث.

فيما تمثل معسكرات الشجرة وسلاح المهندسين وسلاح الإشارة الثقل الأكبر لتواجد قوات الجيش في العاصمة، إلى جانب القيادة العامة بشرق الخرطوم ومنطقة كرري العسكرية بشمال أم درمان.

وتسيطر قوات الدعم السريع على أجزاء واسعة من ولاية الخرطوم بينما يسعى الجيش إلى قطع طرق الإمداد عبر الجسور التي تربط مناطق أم درمان وبحري والخرطوم، التي تشكل العاصمة الأوسع على جانبي نهر النيل.

وأسفر القتال حتى الآن عن مقتل نحو خمسة آلاف شخص ونزوح 4,6 ملايين سواء داخل البلاد أو خارجها.

كما أدت الحرب إلى تدهور وضع القطاع الصحي في البلد الذي يبلغ عدد سكانه 48 مليون نسمة وعانى لعقود من نزاعات مسلحة وحروب أهلية.

    المصدر :
  • العربية

المزيد من أخبار العالم

فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي تحدث هاتفياً مع ولي العهد السعودي
كاملا هاريس
هاريس: اميركا ستواصل الضغط على ميانمار لتعزيز الديمقراطية
عناصر من قوات قسد
الاشتباكات مستمرة في دير الزور.. و"قسد" تسيطر على آخر معاقل المسلحين

الأكثر قراءة

سارة زكريا
نقابة الفنانين السورية تعلق على منع سارة زكريا من الغناء بمصر
علم "حزب الله"
"حزب الله" يُعمّم على أنصاره: "الذهاب إلى سوريا ممنوع"
الأمير تركي بن سلمان بن عبدالعزيز
نجل الملك سلمان يتدخل لإنقاذ لاعب سعودي