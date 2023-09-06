اشتباكات عنيفة في أم درمان.. وموجة نزوح جديدة في الداخل

الصراع المستمر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يحتدم مجدداً داخل العاصمة الخرطوم، وسط قتال دامي منذ أشهر، وفي آخر التطورات شهدت أم درمان اشتباكات عنيفة خلال الساعات الماضية بين الجانبين، فيما ارتفعت عمليات النزوح لأغداد كبيرة بسبب شدة المعارك.

وكانت وتيرة القتال تصاعدت، أمس الثلاثاء 5\9\2023 أيضا، على جبهات رئيسية في مدن العاصمة الثلاث، وشمل سلاح المدرعات جنوب الخرطوم، وسلاح المهندسين جنوب أم درمان.

فيما أكد شهود عيان أن قوات الدعم السريع عاودت صباح أمس الثلاثاء 5\9\2023، الهجوم على منطقة سلاح المدرعات من الجهة الجنوبية الغربية.

وتصاعدت وتيرة المعارك بين القوتين العسكريتين منذ مطلع أغسطس الماضي، في وسط مدينة أم درمان بهدف السيطرة على جسر شمبات الحيوي الذي تستخدمه الدعم السريع كخط إمداد لقواتها والتحرك عبر مدن العاصمة الثلاث.

فيما تمثل معسكرات الشجرة وسلاح المهندسين وسلاح الإشارة الثقل الأكبر لتواجد قوات الجيش في العاصمة، إلى جانب القيادة العامة بشرق الخرطوم ومنطقة كرري العسكرية بشمال أم درمان.

وتسيطر قوات الدعم السريع على أجزاء واسعة من ولاية الخرطوم بينما يسعى الجيش إلى قطع طرق الإمداد عبر الجسور التي تربط مناطق أم درمان وبحري والخرطوم، التي تشكل العاصمة الأوسع على جانبي نهر النيل.

وأسفر القتال حتى الآن عن مقتل نحو خمسة آلاف شخص ونزوح 4,6 ملايين سواء داخل البلاد أو خارجها.

كما أدت الحرب إلى تدهور وضع القطاع الصحي في البلد الذي يبلغ عدد سكانه 48 مليون نسمة وعانى لعقود من نزاعات مسلحة وحروب أهلية.