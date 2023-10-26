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اشتباكات عنيفة في غزة.. بعد توغل جيش الاحتلال بمنطقة البريج

منذ 21 ساعة
آخر تحديث: 27 - أكتوبر - 2023 1:31 صباحًا
قصف عنيف على قطاع غزة

قصف عنيف على قطاع غزة

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اندلاع اشتباكات عنيفة مع مقاتلين فلسطينيين، اليوم الجمعة، بعد توغل عدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية شرق مخيم البريج، بحسب مصادر محلية في غزة.

وقالت المصادر إن الجيش الإسرائيلي استدعى مروحيات مقاتلة، وألقى عددا من القنابل المضيئة.

ووفق المصادر فإن الجيش الإسرائيلي قصف أيضا المناطق الشرقية شمالي غزة.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية قد ذكرت في وقت سابق، أن 10 فلسطينيين استشهدوا جراء قصف إسرائيلي جوي لمنزل من أربعة طوابق لعائلة النديم في حي الزيتون جنوب شرق غزة.

كذلك استشهد 3 فلسطينيين بقصف للطيران الإسرائيلي استهدف منزلا لعائلة السطري في مخيم خان يونس جنوب القطاع.

واستشهد 8 فلسطينيين أيضا في غارتين شنهما الطيران الإسرائيلي على منزل لعائلة الهور في مخيم النصيرات.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، فقد استشهد منذ السابع من أكتوبر أكثر من 7 آلاف فلسطيني، من بينهم نحو 3000 طفل، بالإضافة إلى نحو 18500 جريح، كما وصل قرابة ألفي بلاغ عن مفقودين تحت الأنقاض في جميع محافظات قطاع غزة.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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