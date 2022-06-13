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اشتباكات قبلية تودي بحياة 100 شخص في إقليم دارفور السوداني

منذ 42 دقيقة
إقليم دارفور السوداني

إقليم دارفور السوداني

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أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الاثنين، مقتل نحو 100 شخص في اشتباكات قبلية بإقليم دارفور السوداني، على مدى الأسبوع الماضي، في أحدث تصاعد للعنف القبلي بالمنطقة المضطربة.

وفي وقت سابق، قتل 27 شخصا وجرح العشرات في اشتباكات في ولايتي غرب دارفور وجنوب كردفان في غرب وجنوب البلاد، حسب ما أعلنته “فرانس برس” في 7 يوليو.

وتدور اشتباكات غرب دارفور في محلية كلبس التي تبعد حوالي 160 كلم شمال شرق مدينة الجنينة، عاصمة الولاية.

تكررت الاشتباكات القبلية في ولاية غرب دارفور حيث قتل أكثر من 200 شخص في أبريل الماضي في مواجهات بين قبائل عربية وقبيلة المساليت الأفريقية.

وتشهد المنطقة نوعا من الفراغ الأمني خصوصا بعد إنهاء مهمة قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الإقليم إثر توقيع اتفاق سلام بين الفصائل المسلحة والحكومة المركزية عام 2020.

    المصدر :
  • الحرة

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