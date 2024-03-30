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اشتباكات واحتجاز مساعدات غربي السودان

منذ ساعتين
من اشتباكات السودان

من اشتباكات السودان

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أعلنت قوات الدعم السريع في السودان اليوم السبت أنها أحبطت عملية تسلل لقوات من الجيش إلى مدينة الفاشر غربي البلاد، في حين قالت وزارة الخارجية السودانية إن قوات الدعم السريع احتجزت عددا من شاحنات المساعدات الإنسانية هناك.

وبحسب الدعم السريع، فإن الجيش كان مزودا بذخائر ووقود لإمداد الفرقة السادسة مشاة التابعة له في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور. ووفقا لمصادر محلية، فإن اشتباكات جرت بين الطرفين قرب بوابة مليط شمالي الفاشر.

وفي سياق متصل، قالت الوزارة إن قوات الدعم السريع احتجزت عددا من شاحنات المساعدات الإنسانية من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) كانت في طريقها إلى مدينة الفاشر.

وأوضحت الخارجية السودانية في بيان أن قوات الدعم السريع حشدت مقاتلين قرب بلدة مليط لقطع الطريق على قوافل المساعدات والاستيلاء عليها.

وأكد البيان أن من وصفها بمليشيا الدعم السريع هاجمت في ولاية الجزيرة وحدها 28 قرية خلال الأسبوعين الماضيين، وقتلت 43 مدنيا، ونهبت ممتلكاتهم ومحاصيلهم الزراعية، وحولت أعدادا كبيرة منهم إلى نازحين ومشردين.

وصعّدت قوات الدعم السريع من هجماتها على القرى الآمنة في ولاية الجزيرة وسط البلاد، وولايتي شمال وجنوب كردفان (جنوب)، حسب الوزارة.

    المصدر :
  • الجزيرة

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