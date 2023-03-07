الأربعاء 15 شعبان 1444 ﻫ - 8 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اشتباكات وشهداء وحصار.. فلسطين تُحذّر من "التصعيد الخطير" في جنين

منذ ساعة واحدة
قوات إسرائيلية اقتحمت مخيم جنين - أرشيفية

قوات إسرائيلية اقتحمت مخيم جنين - أرشيفية

A A A
طباعة المقال

ارتفعت حصيلة شهداء العملية الإسرائيلية في جنين في الضفة الغربية إلى 6 فلسطينيين، اليوم الثلاثاء، فيما أشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى إصابة 11 آخرين خلال اقتحام جيش الاحتلال للمخيم.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات إسرائيلية اقتحمت مخيم جنين واستهدفت بصاروخ أحد المنازل في المخيم، حيث شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد.

اشتباكات وحصار منزل

كما أفيد بحصار القوات الإسرائيليّة لمنزل في أطراف مخيم جنين وسط اشتباكات مع فلسطينيين.

وأطلق جيش الاحتلال 3 صواريخ على المنزل المحاصر في أطراف جنين، وفق ما أفاد شهود عيان. فيما أفيد بإسقاط مسيّرة إسرائيلية في المخيم.

إلى هذا، حمّل الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية مسؤولية “التصعيد الخطير” في جنين، محذرًا من أن التصعيد ينذر بتفجر الأوضاع وتدمير كل جهود إعادة الاستقرار.

حملة اعتقالات واسعة

وكانت إسرائيل قد نفذت قبل أسبوعين حملة اعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية شملت 27 مواطنًا فلسطينيًا.

ومنذ أشهر عدة، يواصل جيش الاحتلال تنفيذ عمليات في شمال الضفة الغربية، تتركز في مدن نابلس وجنين، بدعوى ملاحقة مطلوبين.

    المزيد من أخبار العالم

    الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ
    "الناتو" يكشف عن إحراز تقدّم بشأن انضمام السويد وفنلندا للحلف
    حادث قطار سابق في مصر - أرشيفية
    مصر.. خروج قطار عن مساره وسقوط ضحايا
    منظمة الصحة العالمية
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    منظمة الصحة العالمية: الآلاف في أوكرانيا تعرضوا لإصابات معقدة مرتبطة بالحرب

    الأكثر قراءة

    نادين نجيم وميسي
    بالفيديو والصوَر.. هديّة خاصّة من ميسي لنادين نجيم
    الضاحية الجنوبية
    اشتباك مسلّح وإطلاق قذيفتَيْ "B7".. ماذا حصل في الضاحية؟
    هزة أرضية
    عدة هزات في البقاع الغربي