اشتباكات وشهداء وحصار.. فلسطين تُحذّر من "التصعيد الخطير" في جنين

ارتفعت حصيلة شهداء العملية الإسرائيلية في جنين في الضفة الغربية إلى 6 فلسطينيين، اليوم الثلاثاء، فيما أشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى إصابة 11 آخرين خلال اقتحام جيش الاحتلال للمخيم.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات إسرائيلية اقتحمت مخيم جنين واستهدفت بصاروخ أحد المنازل في المخيم، حيث شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد.

اشتباكات وحصار منزل

كما أفيد بحصار القوات الإسرائيليّة لمنزل في أطراف مخيم جنين وسط اشتباكات مع فلسطينيين.

وأطلق جيش الاحتلال 3 صواريخ على المنزل المحاصر في أطراف جنين، وفق ما أفاد شهود عيان. فيما أفيد بإسقاط مسيّرة إسرائيلية في المخيم.

إلى هذا، حمّل الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية مسؤولية “التصعيد الخطير” في جنين، محذرًا من أن التصعيد ينذر بتفجر الأوضاع وتدمير كل جهود إعادة الاستقرار.

حملة اعتقالات واسعة

وكانت إسرائيل قد نفذت قبل أسبوعين حملة اعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية شملت 27 مواطنًا فلسطينيًا.

ومنذ أشهر عدة، يواصل جيش الاحتلال تنفيذ عمليات في شمال الضفة الغربية، تتركز في مدن نابلس وجنين، بدعوى ملاحقة مطلوبين.