اشتباك حدودي بين طالبان وقوات باكستانية

قالت حركة طالبان الأربعاء إن تبادلا لإطلاق النار وقع بين عناصرها وقوات أمن باكستانية بعدما حاول جنود باكستانيون إقامة موقع عسكري على الحدود الأفغانية الباكستانية، مما تسبب في سقوط ضحايا من الجانبين.

وقال الجيش الباكستاني إن قواته ردت على قيام مسلحين بإطلاق نار عبر الحدود، وإن ثلاثة من جنوده قتلوا.

وجرى ترسيم الحدود قبل عقود إبان الحكم الاستعماري البريطاني ولطالما كانت محل خلافات أدت في كثير من الأحيان إلى وقوع اشتباكات، وتتعامل باكستان معها على أنها حدود دولية وتعمل على إحاطتها بسياجات، بينما لا تعترف السلطات الأفغانية بالترسيم.

وقال بلال كريمي المتحدث باسم طالبان إن “القوات الباكستانية حاولت إقامة موقع عسكري بالقرب من الخط”، مضيفا أن هذا مخالف “للقواعد”، وأن القوات الباكستانية فتحت النار عندما اقتربت قوات طالبان.

وأضاف أن هناك تقارير عن ضحايا من الجانبين، وإن تمت إحالة الأمر إلى سلطات أعلى للتحقيق.

ووقع الحادث بإقليم بكتيا في أفغانستان، المتاخم لمنطقة كورام الباكستانية.

ووصفت باكستان، في بيان في ساعة مبكرة الأربعاء، ما حدث بأنه تبادل لإطلاق النار بين مسلحين وقوات باكستانية.

وذكر بيان صادر عن العلاقات العامة بالجيش أن “إرهابيين من داخل أفغانستان فتحوا النار عبر الحدود الدولية على القوات الباكستانية”.

وتزايدت التوترات بين إسلام أباد وطالبان في الأشهر الماضية رغم أن الجانبين تربطهما تاريخيا علاقات وثيقة. وتوترت العلاقات بسبب قضايا حدودية، وبسبب اتهامات مؤخرا بأن باكستان سمحت لطائرات مسيرة أمريكية باستخدام مجالها الجوي لضرب أهداف في أفغانستان.