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اشتراط "الجرعة المنشطة" لدخول الأماكن العامة في السعودية.. بدءاً من هذا التاريخ

3 - ديسمبر - 2021
اشتراط "الجرعة المنشطة" لدخول الأماكن العامة في السعودية
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أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية أنه سيتم اعتبار تلقي الجرعة التنشيطية شرطا لاستمرار ظهور حالة “محصن” في تطبيق “توكلنا”، لكل من مضى 8 أشهر أو أكثر على تلقيهم الجرعة الثانية، وذلك للفئات العمرية 18 عاما فما فوق.

وقال المصدر إنه بدءا من مطلع فبراير القادم، سيكون ظهور حالة “محصن” شرطا للآتي:

1. دخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو رياضي أو سياحي.

2. دخول أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية.

3. دخول أي منشأة حكومية أو خاصة سواء لأداء الأعمال أو المراجعة.

4. ركوب الطائرات ووسائل النقل العام.

واستثنت الوزارة من ذلك الفئات المستثناة من أخذ اللقاح وفق ما يظهر في تطبيق “توكلنا”.

وشدَّد المصدر على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات الصحية المعتمدة كافة.

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