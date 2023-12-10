اشتية: يتعين تحميل أميركا أيضا مسؤولية الهجمات الإسرائيلية على غزة

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الأحد إنه يتعين تحميل الولايات المتحدة أيضا مسؤولية الهجمات الإسرائيلية على غزة وإزهاق أرواح الفلسطينيين.

جاءت تصريحات اشتية أثناء مشاركته في منتدى الدوحة بقطر.

وفي وقت سابق أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأحد، عن أسفه لفشل مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مندّداً بانقسامات أصابته بـ”الشلل”.

وقال غوتيريس أمام منتدى الدوحة في قطر، إن المجلس أصابه “الشلل بسبب الانقسامات الجيواستراتيجية” التي تقوض التوصل لأي حلّ للحرب بين إسرائيل وحماس التي نشبت في 7 أكتوبر.

وتابع أن “سلطة ومصداقية مجلس الأمن الدولي قد تم تقويضها بشدة” بسبب تأخر تحركه حيال الحرب، واعتبرها ضربة لسمعته تفاقمت مع استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو)، الجمعة، ضد قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار إنساني في القطاع.

وتابع: “لقد كرّرت دعوتي لإعلان وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية”.

وأضاف: “للأسف فشل مجلس الأمن في القيام بذلك”، وتابع “يمكنني أن أعدكم، أنني لن أستسلم”.

وأكّد في منتدى الدوحة الأحد “نحن نواجه خطراً شديداً لانهيار النظام الإنساني”.

وأضاف أن “الوضع يتدهور بسرعة ويتحول إلى كارثة ذات آثار محتملة لا رجعة فيها على الفلسطينيين ككل، وعلى السلام والأمن في المنطقة”.