الخميس 13 محرم 1444 ﻫ - 11 أغسطس 2022 |
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اصابات كورونا ترتفع في روسيا لأعلى عدد منذ شهر مارس

منذ ساعة واحدة
روسيا تواصل تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا

روسيا تواصل تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا

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قالت السلطات الروسية إنها سجلت 25815 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الخميس 11 آب\أغسطس، وهو أعلى رقم منذ 23 مارس آذار.

وذكر الفريق المعني بمكافحة كوفيد-19 في روسيا أن 52 شخصا لقوا حتفهم بسبب الفيروس خلال اليوم الماضي.

هذا وقد أعلنت السلطات الروسية في 24 تموز 2022 الماضي عن تسجيل 11515 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية منذ 13 أبريل نيسان.

كما قال فريق العمل المعني بمكافحة فيروس كورونا إن 41 توفوا بسبب الفيروس خلال اليوم السابق، وسجلت روسيا 18 مليونا و565551 إصابة بفيروس كورونا منذ أبريل نيسان 2020، بداية ظهور الجائحة في البلاد.

وأعلنت روسيا هذا الشهر رفع جميع القيود التي فُرضت لمكافحة انتشار كوفيد-19، بما في ذلك شرط وضع الكمامات مشيرة إلى انخفاض مطرد في الوفيات الناجمة عن الفيروس، إلا أنها لم تستبعد إعادة فرض القيود إذا تدهور الوضع.

    المصدر :
  • رويترز

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