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اصابة 7 بينهم طفلة باطلاق نار في فيلادلفيا

منذ 12 دقيقة
علم الولايات المتحدة الأمريكية

علم الولايات المتحدة الأمريكية

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قالت قائدة شرطة مدينة فيلادلفيا الأمريكية أمس الخميس 23\2\2023 إن سبعة أشخاص، بينهم طفلة تبلغ من العمر عامين وأربعة مراهقين، أصيبوا في إطلاق نار في ركن أحد الشوارع بالمدينة.

وقالت دانييل أوتلو قائدة شرطة فيلادلفيا في مؤتمر صحفي إن والدة الطفلة البالغة من العمر عامين كانت من بين المصابين بجروح خطيرة، وأضافت أن أسوأ الإصابات مراهق في حالة حرجة.

وبدأ إطلاق النار قبل وقت قصير من السادسة مساء بالتوقيت المحلي على بعد بضع مئات من الأمتار من مدرسة ابتدائية، لكن أوتلو قالت إن الحادث لم يبدأ هناك على ما يبدو.

    المصدر :
  • رويترز

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