اصطدام قطارين جنوب بريطانيا وانقلاب أحدهما

وقع حادث اصطدام بين قطارين اليوم الأحد، بعد خروج أحدهما عن مساره في سالزبوري (جنوب غرب إنكلترا)، بحسب موقع “ويلتشاير توداي” المحلي.

وقالت الشرطة البريطانية في مقاطعة ويلتشاير الإنكليزية إنها في موقع تصادم قطارين، مبينة أن الحادث وقع بين أندوفر وسالزبري، وفقا لوكالة رويترز.

وأوضح الموقع المحلي أن قطاراً على متنه ركاب اصطدم بجسم داخل النفق قبل أن يغادر المسار وينقلب جزئيا، كاشفة أن السائق لا يزال محاصرا داخل كابينته، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات.

وتعمل خدمات الطوارئ بما في ذلك مروحيات تابعة لقوات الإنقاذ والشرطة وخفر السواحل على معاينة مكان الحادث في نفق فيشرتون.

وتوقفت خدمات القطارات الأخرى في المنطقة، حيث قالت كل من سكة حديد “ساوث ويسترن” و”غريت وسترن” إن خدماتهما توقفت، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

ويتواجد في الموقع حوالي 50 من رجال الإطفاء من دورست وويلتشير وهامبشاير وجزيرة وايت وخدمات الإطفاء والإنقاذ في ساوث ويسترن، إلى جانب شرطة ويلتشير وشبكة السكك الحديدية.

ولم تعرف حالة إصابات الركاب وطاقم القطارات حتى الآن.