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اطلاق نار داخل مستشفى في ولاية تكساس.. والمشتبه به ضابط

منذ 25 ثانية
آخر تحديث: 23 - أكتوبر - 2022 12:00 صباحًا
علم اميركا

علم اميركا

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لقيت ممرضة مصرعها وأصيبت أخرى، في إطلاق نار بمركز “ميثوديست دالاس” الطبي، في ولاية تكساس الأميركية، السبت.

وهرعت شرطة تكساس إلى المستشفى الواقعة في شارع “نورث بيكلي” قبل الظهر بقليل، بعد أن وردت مكالمات بشأن إطلاق نار داخل المنشأة الطبية.

وذكرت وسائل إعلام أميركية، أن ضابط شرطة أطلق النار على المشتبه به، وتم احتجازه.

وقالت مصادر إنفاذ القانون، إنه يعتقد أن الضحيتين تعملان ممرضتين في المستشفى، وعثرت عليهما الشرطة بالقرب من غرف الولادة في الطابق الرابع من المستشفى.

وأكد متحدث باسم المستشفى، أنه كان من المقرر أن يستضيف المركز الطبي جولة في “مركز ليندا وميتش هارت”، المخصص للناجيات من سرطان الثدي، قبل أقل من ساعة من إطلاق النار.

وتسبب إطلاق النار في إلغاء الحدث وإغلاق المستشفى، ولا تزال التحقيقات جارية للوقوف على تفاصيل الجريمة.

    المصدر :
  • وكالات

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