اطلاق نار في كاليفورنيا أسفر عن مقتل شرطيين ومشتبه به

قالت السلطات الأمريكية في وقت متأخر ليل الثلاثاء إن إطلاق نار في مدينة إل مونتي بجنوب كاليفورنيا أسفر عن مقتل شرطيين ومشتبه به، مضيفة أن رجال شرطة تعرضوا لإطلاق النار خلال تعاملهم مع حادث طعن.

وقالت الشرطة في بيان “ردت شرطة إل مونتي على حادث طعن محتمل في فندق سيستا إن وتعرض أفرادها لإطلاق نار فور وصولهم.

“مدينة إل مونتي حزينة ومصدومة من إطلاق النار المأساوي الذي أسفر عن مقتل شرطيين”.

يخضع العنف المسلح في الولايات المتحدة للتدقيق بعد مذبحتين وقعتا إحداهما الشهر الماضي في مدرسة ابتدائية في أوفالدي بولاية تكساس وأدت إلى مقتل 19 طفلا واثنين من المدرسين، وأخرى في متجر في بوفالو بنيويورك راح ضحيتها عشرة أشخاص.

ودفع الحادثان في أوفالدي وبافالو إلى جهود جديدة في الكونجرس الأمريكي لسن قوانين أكثر صرامة لمراقبة بيع الأسلحة.

وقالت السلطات في كاليفورنيا إن الشرطيين اللذين تم إطلاق النار عليهما نُقلا إلى المركز الطبي حيث توفيا متأثرين بجراحهما. وتحقق إدارة شرطة مقاطعة لوس انجليس في الحادث.

وقالت شرطة لوس انجليس إن أحد المشتبه بهم في إطلاق النار، وهو مجهول الهوية، قُتل أثناء تبادل إطلاق النار.