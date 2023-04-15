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اطلاق نار كثيف جنوب العاصمة السودانية

منذ 34 دقيقة
علم السودان

علم السودان

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قال شهود لرويترز إن أصوات إطلاق نار كثيف سُمعت جنوبي العاصمة السودانية الخرطوم اليوم السبت 15\4\2023، بعد توتر استمر لأيام بين الجيش وقوات شبه عسكرية قوية مما أثارت مخاوف من حدوث مواجهة.

ولم يتم التعرف على مصدر النيران.

وبرز الخلاف بين القوات أول أمس الخميس 13\4\2023 عندما قال الجيش إن التحركات الأحدث لقوات الدعم السريع حدثت دون تنسيق وبشكل غير قانوني.

وقال وسطاء أمس الجمعة 14\4\2023 وفي ساعة مبكرة من اليوم السبت 15\4\2023 إن قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع شبه العسكرية الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي مستعدان لاتخاذ خطوات للحيلولة دون تصاعد الموقف.

ويمكن أن تؤدي أي مواجهة بين الجانبين إلى صراع طويل الأمد في السودان الذي يواجه بالفعل انهيارا اقتصاديا وتفجرا للعنف القبلي.

    المصدر :
  • رويترز

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