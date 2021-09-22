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اعتباراً من 5 أكتوبر.. روسيا تستأنف الرحلات الجوية مع عدد من الدول

22 - سبتمبر - 2021
روسيا

علم روسيا

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أعلن مقر مكافحة انتشار فيروس “كورونا” المستجد في روسيا، اليوم الأربعاء، أن روسيا سوف تستأنف الرحلات الجوية مع جيبوتي وبيرو وجنوب إفريقيا والدنمارك ونيوزيلندا منذ 5 تشرين الأول/ أكتوبر.

وعقدت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، اجتماعا لمقر العمليات الخاص بمنع دخول وانتشار عدوى فيروس “كورونا” المستجد على الأراضي الروسية.

وقالت غوليكوفا، للصحفيين، إنه: “بناءً على نتائج المناقشة ومع الأخذ بالاعتبار الوضع الوبائي في كل دولة على حدة، تقرر استئناف الرحلات الجوية المنتظمة مع الدول التالية على أساس المعاملة بالمثل اعتباراً من الـ 5 من تشرين الأول/ أكتوبر 2021”.

وجرى التأكيد على أن الحديث يدور عن جيبوتي، موسكو – جيبوتي بواقع رحلتين أسبوعياً، نيوزيلندا، موسكو – ويلينغتون رحلتين في الأسبوع؛ بيرو، موسكو – ليما، رحلتين في الأسبوع، جنوب أفريقيا، موسكو – كيب تاون وموسكو – جوهانسبيرغ، رحلتين في الأسبوع على كل مسار ؛ الدنمارك، سانت بطرسبورغ – كوبنهاغن، رحلتين في الأسبوع.

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