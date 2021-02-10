اعتداء إرهابي حوثي على مطار أبها السعودي

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، السيطرة على حريق في طائرة مدنية بمطار أبها نتيجة استهداف الحوثيين، موضحاً أنه اعتداء إرهابي من الميليشيات المدعومة من إيران.

وأكد أنه ستتم محاسبة ميليشيات الحوثي بما يتوافق مع القانون الدولي، مضيفاً أن محاولة استهداف مطار أبها وتهديد المسافرين المدنيين جريمة حرب. كما قال “نتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين من تهديدات الحوثيين”.

أتى ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان التحالف عن اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار مفخختين أطلقتهما الميليشيا الحوثية تجاه السعودية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم من اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار (مفخختين) أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

كما قال “نتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد وتدمير القدرات النوعية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني”.

سلوك بغيض

يأتي ذلك بالتزامن مع الإدانات الغربية والعربية للاستهداف الحوثي المستمر للأراضي السعودية، فقد أدانت الإدارة الأميركية مساء الاثنين: “هجمات الحوثيين وسلوكهم البغيض ضد المدنيين”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس: “نحن ملتزمون بدعم السعودية والدفاع عن أراضيها ضد هجمات الحوثيين”.

3 هجمات منفصلة

وقبل أيام، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأحد، اعتراض 4 طائرات مفخخة حوثية أطلقت باتجاه السعودية. وكشف التحالف أن الطائرات تم اعتراضها في 3 هجمات منفصلة.

وكثفت ميليشيات الحوثي من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، والتي قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة في وقت سابق، إنها مجمّعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن، وهي متطابقة تقريباً في التصميم والأبعاد والقدرات للطائرات المسيرة الإيرانية الصنع، وذلك بحسب “العربية”.