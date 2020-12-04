اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

أعلن التلفزيون الرسمي السعودي صباح اليوم الجمعة، عن قيام القوات السعودية باعتراض وتدمير “طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة”.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، إن “المليشيا الحوثية الإرهابية” تطلق هذه القذائف “بطريقة ممنهجة و متعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية”، بحسب بيان نقلته أيضا وكالة الأنباء السعودية.

وكانت قوات التحالف قد قصفت معسكرات للحوثيين في العاصمة صنعاء، الجمعة الماضية، بعد أيام من هجوم للحوثيين استهدف منشأة نفطية في شمال مدينة جدة غربي المملكة، حسب ما أفاد شهود وصحافيو وكالة فرانس برس.

وأفاد المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران، الاثنين، بمهاجمة محطة لتوزيع المنتجات البترولية “بصاروخ مجنح نوع قدس 2” ردا على الدور السعودي الداعم لقوات الحكومة المعترف بها دوليا.

ومنذ مارس 2015، تقود الرياض في اليمن تحالفا عسكريا دعما لقوات الحكومة اليمنية.

وتتهم السعودية خصمها إيران مرارا بتزويد الحوثيين بأسلحة متطورة، وهو ما تنفيه طهران.

وكثف الحوثيون الذين يسيطرون على مساحات واسعة في شمال اليمن المتاخم للسعودية، هجماتهم على المملكة منذ بداية 2019 مستخدمين الصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة.

وفي سبتمبر 2019، أدت هجمات غير مسبوقة على المنشآت النفطية لشركة أرامكو، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، إلى خفض إنتاج المملكة إلى النصف مؤقتا، ما تسبب باضطرابات في أسواق النفط العالمية.

وحملت السعودية والولايات المتحدة إيران مسؤولية الهجوم الذي تبناه الحوثيون.