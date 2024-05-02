لاتزال جبهة القتال بين روسيا واوكرانيا تشهد على سلسلة من التصعيد والقتال المستمر منذ سنوات، فيما يحاول الطرفين توسيع رقعة انتصاراته وتحقيق المزيد من المكاسب على أرض المعركة.

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، اعتراض وتدمير 12 مسيرة أوكرانية في أجواء خمس مقاطعات روسية، خلال الليل.

وجاء في بيان الوزارة: “تم خلال الليلة الماضية إحباط محاولات نظام كييف تنفيذ هجمات إرهابية ضد منشآت على الأراضي الروسية، باستخدام طائرات مسيرة، قامت وسائل الدفاع الجوي المناوبة باعتراض وتدمير 12 مسيرة: خمس مسيرات في أجواء مقاطعة بريانسك، ومسيرة في أجواء مقاطعة كورسك، ومسيرة في أجواء مقاطعة بيلغورود، ومسيرتان في أجواء مقاطعة روستوف، وثلاث مسيرات في أجواء مقاطعة كراسنودار”.

ومع اشتداد المعارك خلال الساعات الأخيرة، أعلن حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية، أوليه كيبر، أن صاروخا باليستيا روسيا استهدف ميناء أوديسا الأوكراني في وقت متأخر من مساء الأربعاء. وأضاف أن الاستهداف أدى لإصابة 13 شخصا على الأقل وإشعال حريق كبير.

كما أظهرت صور ومقاطع فيديو نُشرت على تطبيق تليغرام ألسنة اللهب في موقع الهجوم وسحبا كبيرة من الدخان تتصاعد في السماء.

فيما قالت إحدى القنوات الإعلامية إن مستودع شركة نوفا بوشتا، وهي شركة كبيرة لخدمات البريد والبريد السريع، تعرض للقصف. ونشرت مقطعا مصورا يظهر تطاير الحطام داخل المنشأة.

يذكر أن أوديسا باتت هدفا متكررا للهجمات الروسية، حيث أصابت صواريخ مواقع في المدينة خلال اليومين الماضيين، مما تسبب في مقتل 8 أشخاص.

ومنذ فشل هجومهم المضاد في صيف عام 2023 بات الأوكرانيون في موقف دفاعي، حيث واصلت روسيا التقدم شرقا في مواجهة الجيش الأوكراني الذي يفتقر إلى الرجال والذخيرة.

وحذرت كييف من أن روسيا ستحاول تحقيق بعض الانتصارات قبل التاسع من مايو في ذكرى الانتصار على ألمانيا النازية.

وكان هجوم صاروخي روسي أسفر الاثنين عن مقتل خمسة أشخاص في أوديسا، ليعقبه بعد يومين فقط هجوم مماثل أوقع ثلاثة قتلى، بحسب مسؤولين محليّين.

وتستهدف روسيا باستمرار مدينة أوديسا بالصواريخ والمسيّرات المفخّخة.

وتكتسب مواني المدينة الساحلية الكبيرة المطلّة على البحر الأسود أهمية كبرى للصادرات الأوكرانية.