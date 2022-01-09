الأحد 6 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 9 يناير 2022 |
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اعترافات مواطن قرغيزي شارك في اضطرابات كازاخستان

منذ 13 دقيقة

أحداث كازاخستان

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نشرت وسائل إعلام كازاخستانية اعترافات أحد الأجانب المحتجزين، قدم من قرغيزستان للمشاركة في الاضطرابات الأخيرة بمدينة ألما-آتا بكازاخستان مقابل مبلغ مالي.

واعترف بعد احتجازه من قبل قوات الأمن الكازاخستانية بأن جهة لا يعرفها اتصلت به واقترحت عليه تذكرة طيران إلى ألما-آتا ومبلغ مالي قدره 200 دولار.

وقال إنه فور وصوله إلى ألما-آتا تم نقله إلى شقة حيث وجد هناك مواطنين آخرين من طاجيكستان وأوزبكستان.

وطلبت منهم الجهة التي استقدمتهم الخروج للمشاركة في الاحتجاجات، التي تحولت فيما بعد إلى أعمال نهب وفوضى.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكايف، قال في وقت سابق إن بلاده تعرضت لـ”عدوان مسلح” نفذه “إرهابيون مدربون في الخارج”، مشيرا إلى أنه تم رصد 20 ألفا منهم في ألما آتا وحدها.

وأضاف أن “كازاخستان واجهت عملية عدوان مسلح تم تدبيره وتنسيقه جيدا من قبل المنفذين وعناصر العصابات الإرهابية الذين تلقوا تدريبات في خارج البلاد”.

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