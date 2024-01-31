اعتراف رسمي إسرائيلي بفشل فكرة إغراق الأنفاق بمياه البحر

اعترف الاحتلال اﻹسرائيلي بفشل فكرة إغراق الأنفاق بمياه البحر، وقال مسؤولون لإذاعة الجيش، إنهم جاؤوا إلى الحرب، دون حل حاسم لمسألة الأنفاق.

ونقلت الإذاعة عن مسؤولين إسرائيليين لم تسمهم، إن نظام “أتلانتس” وهو عبارة عن مضخات كبيرة، تسحب مياه البحر، وتضخ في فتحات أنفاق عثر عليها الاحتلال، لم تدمر وفق زعمهم سوى بضعة كيلومترات.

وأشارت إلى أنه “في شمال قطاع غزة، تم تشغيل المنظومة بنجاح جزئي جدا، خاصة في الأنفاق القريبة من البحر”.

ولفتت إلى أنه كلما ابتعدت الأنفاق عن البحر، اكتشف الجيش، أنه من الصعب تدفق المياه، تحت ضغط عال عبر الأنابيب.

وقالت الإذاعة إنه “في منطقة المركز، جرت محاولة محدودة لتفعيل النظام، لكنها باءت بالفشل تماما”.

يذكر أن قادة عسكريون للاحتلال صرحوا في وقت سابق أن: شبكة أنفاق حماس تفوق تقديرات الجيش بكثير.

وبشأن إغراق الأنفاق في خان يونس، أشار الاحتلال إلى أنه لم يحاول تفعيل النظام على الإطلاق، لأنه يعمل في المناطق الشرقية.

وقام جيش الاحتلال بعملية ترويج كبيرة، عبر صحف عالمية، لمسألة إغراق الأنفاق، وقام بنصب مضخات ضخمة، لكن العملية باءت بالفشل بسبب طريقة تصميم الأنفاق ووجود بوابات صد وقصور المضخات عن المطلوب، وفقا لتقارير عبرية.

وتعد هذه المرة الأولى، التي يتحدث فيها جيش الاحتلال رسميا، عن محاولته إغراق الأنفاق، وكان سبق أن أشار إلى أن حجم الأنفاق كان مفاجئا له، ومعقد بصورة كبيرة.

ويذكر أن الأنفاق الكبيرة التي زعم الاحتلال العثور عليها حتى الآن، كانت مخلاة منذ مدة، وخارجة عن الخدمة، وخرج الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، وتحدث عن وصول الاحتلال متأخرا إلى تلك الأنفاق بعد استنفاد أغراضها التي حفرت من أجلها.