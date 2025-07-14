اعتقالات في تركيا على خلفية فضيحة تلاعب في سوق الأسهم بإسطنبول

ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية اليوم الاثنين أن السلطات أصدرت أوامر باعتقال ثمانية مشتبه بهم لاتهامهم بالتلاعب في أسعار الأسهم في بورصة إسطنبول والتسبب في خسائر مالية لصغار المستثمرين.

وقالت إن التحقيق الذي أجراه المدعي العام خلص إلى وجود نقلبات غير معتادة في أسعار وحجم تداول الأسهم في البورصة، وتحديدا في سهم بعينه.

وأشارت الوكالة إلى أنه سيتم التحقيق مع المشتبه بهم بتهم تشكيل منظمة إجرامية والاحتيال في سوق الأسهم بينما تبحث الشرطة عن المشتبه بهم في أربع مدن تركية.

وتأتي القضية وسط تزايد التدقيق في الجرائم المالية بتركيا في ظل تعهد الجهات التنظيمية بحماية استقرار السوق والمستثمرين.