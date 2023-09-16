اعتقالات مزدوجي الجنسية في إيران لا تتوقف

اعتقل الحرس الثوري الإيراني، السبت، مواطنا مزدوج الجنسية يشتبه في أنه “حاول إثارة اضطرابات وتخريب”، وفق ما ذكرت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء.

جاء ذلك وسط إجراءات أمنية مشددة لإحباط احتجاجات مزمعة في الذكرى السنوية الأولى لوفاة شابة كردية في أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق.

وذكرت الوكالة نقلا عن مراسلها أن الشخص الذي لم تُكشف هويته كان بحوزته “عدة هواتف ذكية… وكمية كبيرة من الدولارات” واعتقلته الذراع الاستخباراتية للحرس الثوري في مدينة كرج غربي العاصمة طهران.

وألقت مليشيا “الحرس الثوري” القبض على العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب في الأعوام القليلة الماضية لتهم يرتبط معظمها بالتجسس والأمن القومي.

ويتهم ناشطون مدافعون عن حقوق الإنسان إيران بمحاولة اقتناص تنازلات من بلدان أخرى عبر مثل هذه الاعتقالات.