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اعتقالات مستمرة في الضفة الغربية تشمل طالبة جامعية وأسرى محررين

منذ 5 دقائق
إسرائيل تشنّ حملة اعتقالات واسعة بالضفة المحتلة

إسرائيل تشنّ حملة اعتقالات واسعة بالضفة المحتلة

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شنت قوات الجيش الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الاثنين، حملة اقتحامات واعتقالات في عدة مناطق بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.

في نابلس؛ اقتحمت قوات الاحتلال حي راس العين وأعادت اقتحامه لاحقًا من جهة حاجز الطور.

وخلال الاقتحام، اعتقلت قوات الاحتلال الطالبة في جامعة النجاح “ماسة غزال” من منزلها في الحي ذاته.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفوار جنوب الخليل، وأطلقت الرصاص الحي خلال اقتحامها، وسط اندلاع مواجهات مع الشبان.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين مالك نضال ابريوش ويوسف موسى قزاز بعد اقتحام منزليهما في مدينة دورا جنوب الخليل.

كما نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات طالت عددا من الشبان في بلدة الظاهرية.

في حين اقتحمت قوات الاحتلال بلدة جبع جنوب جنين، واعتقلت عددا من الشبان عرف من بينهم هيثم ربيع أبو عون ومحمد أحمد عباس. وذلك في الوقت الذي تواصل فيه اقتحام عدد من المنازل.

واقتحمت قوات الاحتلال، مدينة طوباس وضاحية ارتاح في طولكرم بالإضافة إلى مخيم شعفاط بمدينة القدس المحتلة.

وامتدت الاقتحامات إلى مدينة البيرة ومدينة قلقيلية حيث اعتقلت الأسير المحرر معتصم عنتوري بعد اقتحام منزله.

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