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اعتقال أكثر من 600 شخص في تونس وسط اضطرابات في المدن

18 - يناير - 2021
احتجاجات في تونس

احتجاجات في تونس

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بعد الليلة الثالثة على التوالي من الاضطرابات التي تشهدها عدة مدن تونسية، نُشرت قوات من الجيش في بعض المناطق فيما الأجهزة الأمنية في تونس، أكثر من 600 شخص.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، خالد الحيوني، إن إجمالي عدد الموقوفين بلغ 632 شخصًا، أبرزهم ”مجموعات من الأفراد أعمارهم بين 15 و20 و25 عامًا، تقوم بحرق العجلات المطاطية والحاويات، بهدف عرقلة تحركات الوحدات الأمنية“. وقالت وزارة الدفاع، إن الجيش انتشر في عدة مدن.

وبسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد، فرضت تونس الإغلاق، يوم الخميس، وهو اليوم الذي صادف مرور عقد على الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي، بعد احتجاجات شعبية.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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