اعتقال أكثر من 80 شخصاً للاستجواب بعد اشتباكات في موسكو

قالت وزارة الداخلية الروسية، اليوم الأحد “إن أكثر من 80 شخصا نقلوا إلى مراكز الشرطة للاستجواب بعد أن اشتبك مهاجرون مع بعضهم في منطقة سكنية بموسكو”، مشيرة إلى أن جميع الأجانب المتورطين في هذا الاشتباك سيجري ترحيلهم.

ونشرت وسائل إعلام روسية مقاطع مصورة لأشخاص يتشاجرون في الشارع بهراوات ومجارف ويحطمون النوافذ ومن حولهم سيارات متوقفة بالقرب من مجمع بروكشينو السكني، إلا أن سبب الشجار لم يتضح بعد.

وأعلنت الوزارة إلقاء القبض على 19 شخصا بتهمة إثارة الشغب، وأضافت أنه سيجري ترحيل الأجانب الآخرين المتورطين.

وقالت إيرينا فولك، المتحدثة باسم وزارة الداخلية “سيجري ترحيل المواطنين الأجانب المتورطين ممن لم يجر إلقاء القبض عليهم ولن يسمح لهم بدخول البلاد مرة أخرى”.

وجرى تشديد القيود على الهجرة في روسيا منذ الهجوم الدامي على قاعة حفلات موسيقية في موسكو عام 2024، والذي قالت السلطات الروسية إن منفذيه كانوا من الطاجيك.