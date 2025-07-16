اعتقال أوكراني بتهمة إرسال تهديدات تفجير مدارس بدعم روسي

قال مسؤولون اليوم الأربعاء إن فريقا مشتركا من الشرطة من أوكرانيا والتشيك وسلوفاكيا اعتقل أوكرانيا للاشتباه في إرساله تهديدات بوجود قنابل إلى مدارس في التشيك وفي سلوفاكيا بداية من 2024، وأضافوا أن المحققين يعتقدون أن روسيا مولت على الأرجح أنشطة المشتبه به.

وكتب جهاز الاستعلامات الأمنية في التشيك، وهو جهاز المخابرات هناك، على إكس “اعتقل فريق خاص أمس شابا في أوكرانيا يشتبه في أنه بعث برسائل تهديد عبر البريد الإلكتروني إلى مئات المدارس في جمهورية التشيك العام الماضي”.

وقال الجهاز إن المعلومات الأولية تشير إلى أن المعتقل أضر بأفعاله “عددا” من الدول الأوروبية الأخرى.

وأضاف “أنشطة المتهم تلقت على الأرجح تمويلا من عنصر من روسيا”، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

وزادت دول غربية من تأهبها للتصدي لحملات تشنها روسيا بنشر الفوضى أو التخريب أو التجسس، وهي اتهامات نفتها موسكو.

وأدت رسائل التهديد تلك إلى تعطيل بدء العام الدراسي لعشرات الآلاف من الأطفال في التشيك وسلوفاكيا في سبتمبر أيلول 2024.

وقالت الشرطة في سلوفاكيا على فيسبوك إن الدول الثلاث شكلت فريق تحقيق مشتركا في القضية وإن عمليات أمنية لاعتقال المشتبه به جرت في الساعات الأولى من الصباح في مدينة دنيبرو الأوكرانية.