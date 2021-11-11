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اعتقال إسرائيليين في تركيا

11 - نوفمبر - 2021

علما تركيا واسرائيل

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أفادت وسائل إعلام عبرية بأن السلطات التركية اعتقلت إسرائيليين اثنين في أراضيها لدواع غامضة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي “مكان” اليوم الخميس أن خلفية اعتقال هذين الشخصين في تركيا لم تتضح بعد، مضيفة أن وزارة الخارجية الإسرائيلية تتابع القضية مع السلطات في أنقرة.

ويأتي ذلك بعد شهر من تأكيد وسائل إعلام تركية رسمية اعتقال 15 شخصا داخل البلاد بتهمة التجسس لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي “الموساد”.

وكان النائب السابق لمدير “الموساد”، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، رام بن باراك، قد صرح بأن أيا من هؤلاء المعتقلين الـ15 لم يكن ضابطا في الاستخبارات الإسرائيلية.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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