اعتقال السيدة الأولى السابقة لكوريا الجنوبية بعد أمر قضائي

السيدة الأولى السابقة لكوريا الجنوبية كيم كيون-هي خارج مكتب المدعي العام في سول يوم 6 أغسطس آب 2025- رويترز

ذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن السلطات ستحتجز السيدة الأولى السابقة لكوريا الجنوبية كيم كيون-هي على الفور بعد أن أصدرت محكمة اليوم الثلاثاء مذكرة اعتقال بسبب تهم بالكسب غير المشروع.

وستكون كيم، التي تنفي هذه الاتهامات، هي السيدة الأولى السابقة الوحيدة في كوريا الجنوبية التي تتعرض للاعتقال لتنضم إلى زوجها الرئيس السابق يون سوك يول السجين على ذمة المحاكمة بعد الإطاحة به في أبريل نيسان بسبب محاولة فاشلة لفرض الأحكام العرفية في ديسمبر كانون الأول.

وتواجه كيم تهما متباينة يعاقب عليها بالسجن لسنوات، من بينها التلاعب بالأسهم والرشوة واستغلال النفوذ دون سند من القانون، وهي تهم ترتبط بأصحاب أعمال وشخصيات دينية ووسيط سياسي.

وقال متحدث باسم فريق خاص من الادعاء في إفادة صحفية بعد جلسة اليوم الثلاثاء إن الادعاء طلب اعتقال كيم بسبب خطر إتلافها للأدلة والتدخل في التحقيق.

ويُحاكم الرئيس السابق يون بتهمة التمرد، والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة أو حتى الإعدام.