اعتقال الشرطي الأميركي المتهم بقتل جورج فلويد في منيابوليس

اعتقال الشرطي الأميركي المتهم بقتل جورج فلويد في منيابوليس
اعتقال الشرطي الأميركي المتهم بقتل جورج فلويد في منيابوليس

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

قال مفوض إدارة مينيسوتا للسلامة العامة، إن الشرطي المسؤول عن مقتل الأميركي جورج فلويد، بعد دهس عنقه، تم احتجازه، اليوم.

ولم يعلن المفوض، في مؤتمر صحفي، أي تفاصيل عن التهم الموجهة للضابط الذي أقيل من منصبه بعد التسبب في الحادث.

وتسبب الحادث، الذي تم تصويره في مقطع فيديو، شهد انتشارًا واسعًا على شبكة الإنترنت، في اشتباكات وأعمال عنف في مدينة مينابوليس، الأمر الذي دفع إلى نشر قوات من الحرس الوطني لمساعدة الشرطة المحلية في احتواء الاشتباكات وأعمال العنف والحرائق.

وتحولت الاحتجاجات التي بدأت منذ 3 أيام، إلى أعمال عنف شملت أنحاء عدة من ولاية مينيسوتا الأميركية، بعد مقتل جورج فلويد

من جانبه، قال حاكم ولاية مينيسوتا الأميركية تيم فالز، إن تغريدة الرئيس دونالد ترامب عن مينيسوتا “ليست مفيدة”، عندما سئل عنها في مؤتمر صحفي.

وأضاف الحاكم، “هذا غير مفيد، مدينة مينابوليس تفعل كل ما في وسعها. إذا ارتكبت أخطاء وكانت هناك مساءلة، علينا القيام بذلك. ولكن في اللحظة التي نكون فيها، في لحظة شديدة التقلب، أي شيء قد يضيف الوقود إلى الحريق، يمثل تحديا حقاً”.

Subscribe to our newsletter
Sign up here to get the latest news, updates and special offers delivered directly to your inbox.
You can unsubscribe at any time
شاهد أيضاً

“باركليز” يكشف عن تأثير انهيار أسعار النفط على أثرياء الشرق الأوسط

سيناتور أمريكي يدعو للتحقيق لعدم حذف تويتر حسابات مسؤولين إيرانيين

وكالة أوروبية تحذر من استخدام هيدروكسي كلوروكين لعلاج كورونا

كورونا.. شفاء 412 حالة جديدة بالإمارات و300 إصابة جديدة في البحرين