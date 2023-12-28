الخميس 15 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 28 ديسمبر 2023 |
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اعتقال العشرات إثر احتجاجات داعمة لغزة في مطارين رئيسيين في أميركا

منذ 5 دقائق
شرطي يعتقل متضامنة مع غزة (رويترز)

شرطي يعتقل متضامنة مع غزة (رويترز)

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انتهت احتجاجات نظمها متظاهرون داعمون للفلسطينيين وعطلت حركة المرور صباح يوم الأربعاء، حول مطاري لوس أنجلوس الدولي ومطار جون إف كنيدي الدولي في نيويورك، باعتقال العشرات. إذ أنّ هذين المطارين من أكثر المطارات ازدحامًا في الولايات المتحدة.

وقالت إدارة شرطة لوس أنجلوس إنه تم احتجاز 36 شخصًا بعد خروج المظاهرة عن السيطرة.

وأوضحت الشرطة في بيان أن “المتظاهرين طرحوا مسؤولًا أمنيًا أرضًا، واستخدموا مخلفات بناء وإشارات طرق وأغصان أشجار وكتل خرسانية لقطع طريق” يؤدي إلى المطار “فيما هاجموا مارة لا علاقة لهم بالأمر وهم في سياراتهم”.

وجاء في البيان أن معظم المعتقلين تم احتجازهم بتهم المشاركة في الشغب، فيما تم القبض على واحد على الأقل بتهمة ضرب مسؤول أمني.

وقالت شرطة المطار إن مدخل المجمع أعيد فتحه في غضون 45 دقيقة تقريبًا من دون “أي تأثير على الرحلات”، حسبما ذكرت خدمة أخبار مدينة لوس أنجلوس.

مظاهرة داعمة للفلسطينيين قرب مطار جون إف كندي (رويترز)

مظاهرة داعمة للفلسطينيين قرب مطار جون إف كندي (رويترز)

كما أعلنت إدارة شرطة هيئة ميناء نيويورك أنه تم القبض على 26 شخصًا بتهمة التورط في سلوك غير منضبط وإعاقة حركة مرور المركبات خلال احتجاج على طول طريق فان ويك السريع داخل مطار جون كنيدي في كوينز.

وقالت الشرطة إن الطريق أعيد فتحه بعد حوالي 20 دقيقة.

وأظهرت التغطية الإخبارية المحلية للاحتجاجين متظاهرين يرفعون لافتات تحمل رسائل مثل “فلسطين حرة” للتعبير عن معارضتهم للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

    المصدر :
  • رويترز

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