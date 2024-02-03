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اعتقال العشرات في موسكو خلال مسيرة لزوجات جنود روس

منذ ساعة واحدة
عنصر من الشرطة الروسية

عنصر من الشرطة الروسية

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قالت جماعة حقوقية إن الشرطة الروسية اعتقلت عشرات الأشخاص في وسط موسكو (السبت 3-2-2024) خلال مسيرة للاحتجاج على حشد الرجال الروس للقتال في أوكرانيا.

وقالت جماعة (أو.في.دي-إنفو) الحقوقية التي تقدم تقارير عن حرية التجمع في روسيا إن 27 شخصا على الأقل اعتقلوا عندما تجمعت مجموعة من زوجات الجنود الذين جرى حشدهم للقتال في أوكرانيا عند الكرملين لوضع الزهور على النصب التذكاري لقبر الجندي المجهول.

وأضافت الجماعة أن معظم المعتقلين من الصحفيين وذكرت في وقت لاحق أن السلطات أطلقت سراح بعض الأشخاص.

وقالت إن عددا من الأشخاص ألقي القبض عليهم أيضا في أماكن أخرى بوسط موسكو.

ويطالب عدد متزايد من الروسيات بعودة أزواجهن وأبنائهن وإخوانهن من القتال بعد حشدهم للقتال بمرسوم أصدره الرئيس فلاديمير بوتين في سبتمبر أيلول الماضي.

وقال مكتب المدعي العام في موسكو إن المسيرة نظمت بدون التنسيق مع السلطات، محذرا من مغبة الدعوة لفعاليات جماهيرية غير مصرح بها أو المشاركة فيها.

    المصدر :
  • رويترز

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