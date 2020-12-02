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اعتقال بريطانية بتهمة الانتماء لداعش

منذ 7 ثواني
الشرطة البريطانية - أرشيفية

الشرطة البريطانية - أرشيفية

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وجهت السلطات البريطانية تهمة المشاركة في ارتكاب جرائم إرهابية إلى امرأة أرسلت مقاطع مصورة عن تنظيم داعش إلى أحد المحققين السريين.

وأوضحت صحيفة “إندبندنت” أن أمينة أمان الله، وهي بريطانية اعتنقت الإسلام وكانت تعرف سابقًا باسم أليسون كلير بيتش، قد عرضت أمام محكمة وستمنستر الابتدائية مؤخرا.

ونفت المرأة البالغة من العمر، 28 عاما، والقاطنة في مدينة برمنغهام التهم التي وجهت إليها بشأن الترويج لدعايات إرهابية.

وبحسب الصحيفة، فإن جرى عرض مقطعين مصورين على هيئة المحكمة كانت قد أرسلتهما أليسون كليربيتش إلى المحقق السري عبر تطبيق تليغرام في سبتمبر من العام المنصرم بعد أن اقتنعت أنه أحد المتطرفين.

وتضمن المقطع الأول دعاية لتنظيم داعش وظهر فيه صور لرؤوس مقطوعة وتدريبات قتالية مع دعوات للقيام بهجمات واعتداءات إرهابية.

أما الفيديو الثاني، فتضمن لقطات من آثار الغارات الجوية و معارك القتال في قربة الباغوز، آخر معاقل داعش في سوريا.

وكانت الشرطة البريطانية قد اعتقلت كليربيتش في شقتها بإحدى ضواحي برمنغهام في الرابع والعشرين من نوفمبر الماضي، خلال تحقيقات أجرتها وحدة مكافحة الإرهاب.

وعقب جلسة الاستماع أمر القاضي بحجز تلك المرأة تمهيدا لمحاكمتها في 18 ديسمبر الحالي.

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