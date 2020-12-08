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اعتقال بعض المشاركين في اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده‎

منذ 3 دقائق
آخر تحديث: 8 - ديسمبر - 2020 9:04 مساءً
زاده

محسن فخري زاده

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بعد أن أعلن الإعلام الإيراني أنه تم التعرف على من أمر بتنفيذ عملية اغتيال محسن فخري زاده وإثبات تورط إسرائيل بمقتله، أعلن مستشار رئيس البرلمان، حسين أمير عبداللهيان، عن اعتقال بعض المشاركين في اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده، الذي قُتل في 27 تشرين الثاني، وذلك بحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية.

وقال عبد اللهيان الذي كان يتحدث لقناة (العالم) الإيرانية الناطقة بالعربية: ”لن يفلت مرتكبو هذا الاغتيال، الذين حددت أجهزة الأمن بعضهم واعتقلتهم، من العدالة“.

واغتيل محسن زادة في استهداف لموكبه شمل تفجير سيارة وإطلاق رصاص، وذلك على طريق في مدينة آب سرد في مقاطعة دماوند شرق طهران.

    المصدر :
  • إرم نيوز

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