الخميس 24 ربيع الأول 1444 ﻫ - 20 أكتوبر 2022 |
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اعتقال رجل في محيط مبنى الكونغرس الأمريكي وبحوزته أسلحة

منذ 43 دقيقة
عناصر من الحرس الوطني في الكابيتول

عناصر من الحرس الوطني في الكابيتول

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قالت الشرطة إن رجلا من جورجيا يبلغ من العمر 80 عاما كان متوقفا بشكل غير قانوني في أرض مبنى الكونغرس الأمريكي (الكابيتول) في واشنطن، قائلا إنه يريد تسليم وثائق إلى المحكمة العليا، اعتقل يوم الأربعاء بعد العثور على ثلاث بنادق في شاحنته.

وقالت شرطة الكونغرس في بيان مكتوب إن توني باين من تانيل هيل بولاية جورجيا اعتقل بتهمة واحدة هي إحضار أسلحة إلى الكابيتول. واعتقلت الشرطة اثنين من الركاب في الشاحنة لكن لم يتم احتجازهما.

ورصد ضباط شرطة الكونغرس السيارة البيضاء متوقفة بشكل غير قانوني بالقرب من مبنى المحكمة العليا الأمريكية في حوالي الساعة 3:45 مساء بالتوقيت المحلي، وعندما اقتربوا قال الركاب الثلاثة إنهم جاؤوا لتسليم المستندات إلى المحكمة.

وقالت الشرطة إن باين أخبر الضباط أنه كان بحوزته أسلحة في الشاحنة، وأدى البحث إلى العثور على مسدسين وبندقية وأنبوب وعلب ذخيرة.

وأضافت أن عشرات الأشخاص يُعتقلون كل عام لإحضار أسلحة إلى أراضي الكونغرس.

    المصدر :
  • رويترز

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