اعتقال زعيم المعارضة في الكونجو بعد وصفه الرئيس بـ"الخطير"

قالت محامية ان المساعد السابق لرئيس جمهورية الكونجو الديمقراطية وزعيم المعارضة حاليا، جان مارك كابوند، اُعتقل الثلاثاء، بعد تعليق أدلى به عن رئيس البلاد.

واختلف كابوند، وهو حاليا نائب بالبرلمان، مع الرئيس فيليكس تشيسكيدي في وقت سابق من هذا العام، وبعد ذلك أسس حزبه السياسي، بحيث خضع كابوند للتحقيق في الأسابيع الأخيرة بتهم لم تحددها السلطات.

ويقول محاموه إنه متهم بازدراء رئيس الدولة بعد خطاب وصفه فيه بأنه “خطر”، وقالت محامية كابوند، هنرييت بونجوالانجا، إنه اُعتقل الثلاثاء بعد جلسة في مكتب المدعي العام.

وأضافت “لم يحترموا الإجراءات، اليوم جاءوا بعد الجلسة واعتقلوه على الرغم من حصانته (البرلمانية)”، ولم يتسن الوصول إلى وزارة العدل للتعليق، في حين رفض متحدث باسم الحكومة التعليق.